Terra Amara: Raşit, un corteggiatore per Fadik!

Un nuovo interesse amoroso è in arrivo nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Tra non troppo tempo Raşit Kaya (Şahin Vural), l’uomo di fiducia di Hatip Tellidere (Mehmet Polat), comincerà a corteggiare la domestica Fadik (Polen Emre), ma un imprevisto manderà letteralmente a monte il primo appuntamento con lei. Vediamo per quale ragione…

Terra Amara, news: Raşit chiede a Fadik di uscire insieme

La storia partirà quando Fadik si arrenderà all’idea che Çetin Ciğerci (Aras Şenol), sul quale aveva messo gli occhi, è perdutamente innamorato della collega Gülten Taşkın (Selin Genç). A quel punto, la ragazza avrà modo di confidarsi con Saniye Taşkın (Selin Yeninci) poiché temerà di restare sola a vita. Ovviamente, Saniye inviterà Fadik ad essere più propositivi e a confidare nel fatto che, anche per lei, il buon Dio ha pensato ad un buon marito da metterla accanto.

Parole che, in un certo senso, sembreranno profetiche, visto che qualche giorno dopo Raşit troverà il coraggio di avvicinarsi a Fadik per chiederle se le vada di accompagnarlo alla festa di congedo di un suo amico in partenza. Anche se in principio sarà restia, l’inserviente accetterà l’invito e si preparerà nei minimi dettagli per trascorrere la serata in compagnia dell’uomo. Ma qualcosa andrà storto…

Terra Amara, trame: la paura di Hatip!

Eh sì: possiamo anticiparvi che, qualche ora prima dell’appuntamento, Hatip scoprirà che il Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk) ha riaperto le indagini per l’omicidio di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar). Una scelta, quella presa dalla donna, derivante dal fatto che è stato ritrovato in carcere privo di vita l’uomo che si era costituito per il crimine.

Dato che sarà stato lui stesso ad ordinare l’assassinio del reo confesso per evitare di venire accusato della morte di Cengaver, di cui sarà effettivamente responsabile, Hatip manipolerà dunque gli eventi per far fuggire da Cukurova il povero Raşit, puntando sul fatto che sull’arma con cui è stato ucciso l’imprenditore ci sono proprio le sue impronte. Ma come farà?

Terra Amara, spoiler: Hatip costringe Raşit a fuggire

In tal senso, possiamo anticiparvi che Hatip ingaggerà due uomini affinché si presentino in un capanno di sua proprietà dove obbligherà Raşit a fare da guardia all’improvviso. Al tempo stesso, il Tellidere dirà al suo “scagnozzo” di sparare a chiunque entri nello stesso, preparando di fatto una vera e propria trappola.

Appena si ritroverà di fronte agli sconosciuti, Raşit non esiterà infatti a sparare e ferirà uno dei due ad una spalla. Fingendo di preoccuparsi per lui, Hatip darà dunque dei soldi a Raşit per fuggire e non farsi più vedere nella cittadina. Una mossa inaspettata che obbligherà il faccendiere a mandare a monte il suo appuntamento con Fadik, che di fatto non potrà più rivedere una volta che si darà alla latitanza.

Ma per quale motivo Hatip avrà messo in moto tutta questa messa in scena? Non vorrà forse gettare su Raşit tutti i sospetti per l’omicidio di Cengaver? Seguici su Instagram.