Terra Amara, clamoroso: Zuleyha si cospargerà di benzina per darsi fuoco!

Un folle gesto di Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) creerà tanto rumore tra gli abitanti di Cukurova nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Una volta che verrà cacciata di casa dal marito Demir Yaman (Murat Ünalmış), deciso più che mai a non farle rivedere mai più i piccoli Adnan e Leyla, la nostra protagonista sentirà che non vale più la pena vivere, motivo per cui tenterà di darsi fuoco. Qualcuno la salverà? Scopriamolo insieme…

Terra Amara, anticipazioni: ecco perché Demir caccia di casa Zuleyha

Già sapete che la drammatica storia partirà nel momento in cui Demir vedrà un video, inviatogli da Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), nel quale Zuleyha starà abbracciando la sua ex Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). Anche se gli giurerà di avere incontrato l’uomo soltanto per capire che ruolo ha avuto nella morte di Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy), Demir non crederà ad una sola parola della Altun, tant’è che la minaccerà con una pistola e la obbligherà a seguirla nei boschi.

Arrivato lì, Demir non riuscirà ad uccidere Zuleyha, come invece avrebbe voluto, e si limiterà ad “abbandonarla” in mezzo al nulla. Dopo qualche ora, la donna riuscirà però a raggiungere la tenuta, ma lì il Yaman sarà irremovibile: oltre ad impedirle l’accesso, le giurerà che non rivedrà mai più i suoi figli perché da quel momento tutti i suoi familiari e sottoposti dovranno considerarla morta!

Terra Amara, trame: nessuno riesce ad aiutare Zuleyha!

Occhio a tutti i passaggi successivi di questa drammatica storia: inizialmente Zuleyha sarà disposta a lottare per il bene di Leyla e Adnan. Non a caso, andrà persino da Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) in cerca d’aiuto e la perfida “cugina” aprirà la porta alla giovane, ma poi non se la sentirà di ospitarla quando Demir si metterà in contatto telefonico con lei, minacciando di fargliela pagare qualora dovesse aiutare la “moglie ingrata”.

Tale risvolto accadrà anche con Hünkar (Vahide Perçin): sinceramente contrariata per come Demir la starà trattando, la signora Yaman permetterà in gran segreto a Zuleyha di vedere Adnan e Leyla a casa di Saniye (Selin Yeninci) e Gaffur (Bülent Polat), ma verrà presto scoperta dal figlio che andrà su tutte le furie e, oltre a cacciare nuovamente la Altun dalle sue terre, giurerà di uccidere chiunque si ostini a proteggere la consorte. Un’umiliazione dopo l’altra per Zuleyha, che arriverà dunque ad un apparente punto di non ritorno…

Terra Amara, spoiler: Zuleyha si cosparge di benzina e tenta di darsi fuoco!

Eh sì: nell’istante in cui Demir riserverà lo stesso trattamento ai braccianti, colpevoli di averla ospitata poiché colpita da una febbre improvvisa, Zuleyha capirà che è arrivata l’ora di arrendersi e si procurerà una tanica di benzina con la quale darsi fuoco nella strada principale di Cukurova. Una scena drammatica che metterà in agitazione tutti gli abitanti della cittadina, anche se la Altun verrà prontamente bloccata da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) quando, dopo essersi cosparsa il liquido infiammabile in tutto il corpo, starà per accedere un accendino…

Insomma, a salvare Zuleyha sarà Fekeli, che le darà ospitalità in casa sua. Ma come reagirà Demir appena lo scoprirà?