Un posto al sole: Angela ha una proposta di lavoro fuori Napoli | Trama 3 aprile 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 3 aprile 2023

Lunedì 3 aprile 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un’inattesa proposta di lavoro, un ragazzo diviso a metà e un piacevole incontro…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Un nuovo-vecchio incontro è all'orizzonte per Marina (Nina Soldano). Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) continua ad assistere Lara (Chiara Conti) per la cura di Tommaso, ma i due finiscono per ritrovarsi troppo vicini. Ad Angela (Claudia Ruffo) giunge una bella proposta di lavoro fuori Napoli, ma evita di parlarne con Franco (Peppe Zarbo) che ha un problema al garage. Samuel (Samuele Cavallo), sempre più diviso tra Speranza (Maria Sole Di Maio) e Micaela (Gina Amarante), rivela a Nunzio (Vladimir Randazzo) di avere le idee confuse…