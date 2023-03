Un posto al sole: Rosa inizia a lavorare alla Terrazza | Trama 16 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 16 marzo 2023

Giovedì 16 marzo 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone degli amici in ansia, una ragazza che decide di ricominciare e un lavoro che inizia.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Raffaele e Renato sono sempre più in ansia per Otello, solo e addolorato a Indica; i due cercheranno di farlo tornare a Napoli. Manuela ama ancora Niko, che però le manda segnali destabilizzanti e controversi; alla fine la ragazza deciderà di andare avanti con la sua vita e proverà a dimenticarlo. Rosa svolge il suo primo giorno di lavoro in Terrazza. Franco parla con Damiano di Edoardo Sabbiese e della forte tensione che si respira per le strade del centro storico.