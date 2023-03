Un posto al sole: Otello in ospedale, Silvia e Michele corrono a Indica | Trama 6 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 6 marzo 2023

Lunedì 6 marzo 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone il precipitare degli eventi, che porterà a una notizia luttuosa…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Otello (Lucio Allocca) viene condotto con urgenza in ospedale per verificare le sue condizioni di salute dopo aver appreso dell'infarto di Teresa. Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) corrono a Indica. Prima di andarsene (per ora) da Napoli, Luca De Santis (Luigi Di Fiore) chiede a Giulia (Marina Tagliaferri) di vedersi.