Un posto al sole: Teresa è morta e Otello deve affrontare il dolore | Trama 7 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 7 marzo 2023

Martedì 7 marzo 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un tentativo di rilancio e, soprattutto, un momento molto buio a Palazzo Palladini.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Otello (Lucio Allocca) grazie al sostegno dei suoi cari cerca come può di affrontare il dolore per la morte di Teresa (Carmen Scivittaro), intanto ci sarà l'ultimo saluto a cui prenderanno parte tutti i nostri personaggi. Oltre a provocare la gelosia di Speranza (Maria Sole Di Mario) verso Micaela (Gina Amarante), l'evento organizzato per la Festa della Donna in cui Samuel (Samuele Cavallo) si esibirà come spogliarellista sarà il tentativo in extremis per rilanciare le sorti del Vulcano.