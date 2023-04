Beautiful, anticipazioni dal 23 al 29 aprile 2023

A Beautiful, un violento litigio farà da apripista alla fine di un rapporto d’amore. Occhio anche al sempre crescente entusiasmo di Sheila Carter… Ecco dunque le anticipazioni degli episodi in onda su Canale 5 dal 23 al 29 aprile:

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 23 a sabato 29 aprile 2023

Ridge incalza Brooke per sapere cosa sia davvero successo a Capodanno e lei gli racconta tutto, profondamente pentita e piena di sensi di colpa. Ridge, sconvolto, è convinto che Deacon sia il solo colpevole di quanto accaduto. Intanto Deacon rivela a Sheila di aver baciato Brooke e di aver trascorso la notte con lei.

Sheila è entusiasta: la sua vendetta sta prendendo forma. Steffy, Thomas e Taylor non si capacitano per il fatto che Ridge difenda ancora Brooke nonostante le prove video. Taylor decide di intervenire. Steffy e Hope discutono della situazione dei loro genitori, dopo che quanto è successo tra Deacon e Brooke a Capodanno è venuto alla luce.

Steffy è convinta che Ridge lascerà Brooke e tornerà con sua madre. Anche Brooke e Taylor hanno un confronto e Brooke è convinta che Ridge la perdonerà anche questa volta perché è lei la donna della sua vita. Ridge è andato nel magazzino dove vive Deacon per affrontarlo e chiedergli spiegazioni.

Trame italiane Beautiful: Ridge e Deacon litigano. Brooke li ferma ma…

Ridge e Deacon vengono alle mani e sono interrotti solo dall’arrivo di Brooke. Sheila va da Taylor per parlarle di Brooke e Deacon e cerca di convincerla che è lei la donna giusta per Ridge. Ma Taylor sa già tutto e non si sbilancia…

Hope e Steffy discutono sul destino del matrimonio tra Ridge e Brooke. Intanto, dopo che Brooke è intervenuta nella lite tra Ridge e Deacon, difendendo il padre di sua figlia, Ridge lascia Brooke dicendole che questa volta non potrà perdonarla.

Brooke, lasciata da Ridge, è disperata. Ridge, dopo essersi battuto con Deacon, va da Steffy, Thomas e Taylor e dice loro che non può più continuare il matrimonio con Brooke. I suoi figli e l’ex moglie lo sostengono e lo spingono a lasciarla e a tornare dalla sua vera famiglia.

Brooke si confida con Hope e Liam riguardo a quello che è successo; poi telefona a Ridge, ma solo Thomas vede la chiamata che arriva sul telefono del padre.

Brooke decide di andare a casa di Steffy sicura di trovare Ridge lì, ma Thomas le impedisce di vederlo bloccandola in giardino e mandandola via. Steffy cerca intanto di aprire gli occhi al padre ricordandogli quanto starebbe meglio se lasciasse Brooke per Taylor.