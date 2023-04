Beautiful, anticipazioni dal 30 aprile al 5 maggio 2023

Eccezionalmente, Beautiful non andrà in onda sabato 6 maggio per via dell’evento televisivo legato all’incoronazione di Carlo d’Inghilterra. Vediamo quindi cosa accadrà dal 30 aprile al 5 maggio 2023:

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 30 aprile a venerdì 5 maggio 2023

Sheila chiede chiarimenti a Deacon sulla lite con Ridge. Hope e Liam sperano che l’incontro con Ridge vada a buon fine, ma quando Brooke torna capiscono che nulla è stato risolto. Taylor e Ridge, rimasti soli, si confrontano e alla fine si baciano. Ridge si trova a casa di Steffy, con Thomas e con Taylor.

Ridge sembra ormai deciso a riunirsi con Taylor e ciò rende felicissimi i figli che hanno fatto l’impossibile perché ciò avvenisse (incluso non far entrare a casa loro Brooke e sottrarre a Ridge il telefono affinché non gli arrivassero telefonate, o messaggi da parte della moglie che invece vuole assolutamente spiegarsi con lui). Brooke racconta ogni cosa a Hope e a Liam, al quale chiede aiuto temendo di perdere per sempre suo marito.

Liam si reca con una scusa a casa di Steffy per intercettare Ridge, ma i figli sono irremovibili: non aiuteranno Brooke a farla tornare insieme al loro padre. Ridge, nel frattempo, ha trascorso la notte nella camera di Taylor. Steffy e Thomas sperano che sia la volta buona e che si sia deciso a tornare con la loro madre.

Brooke è distrutta perché Ridge non è tornato a casa; Hope cerca di confortarla, mentre Eric non riesce a nascondere che la situazione è grave. Infatti Ridge decide di affrontare Brooke faccia a faccia e quando arriva lei si accorge che non ha più al dito la fede nuziale.

Ridge si è tolto la fede nuziale e decide di rinunciare per sempre a Brooke: è stanco di soffrire e dei suoi tradimenti e confida alla donna di aver passato la notte con Taylor.

Dopo la rottura definitiva del matrimonio tra Ridge e Brooke, Steffy e Thomas si confrontano aspramente con Hope su quanto sta accadendo.

Mentre Sheila va a trovare Taylor in cerca di conferme del successo della sua vendetta su Brooke, quest'ultima versa lacrime amare per aver perso Ridge. La sua folle notte di Capodanno ha provocato il crollo della sua vita sentimentale.