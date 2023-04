Beautiful, anticipazioni dal 9 al 15 aprile 2023

A Beautiful, il segreto di Brooke inizia a essere sbandierato ai quattro venti. E lei comincia a preoccuparsi seriamente… Vediamo dunque le trame dei prossimi episodi in onda dal 9 al 15 aprile:

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 9 a sabato 15 aprile 2023

Brooke è molto preoccupata temendo che Douglas possa raccontare a Ridge, a Steffy e a Thomas del bacio che ha visto tra lei e Deacon. Infatti Douglas lo racconta, ma pensa che la nonna abbia baciato Babbo Natale, per cui Ridge e gli altri lo prendono benevolmente in giro.

Grace cerca di capire perché Paris e Zende abbiano un rapporto strano e si sentano liberi di uscire con altre persone. Paris confessa alla madre che Zende stava per chiederle di sposarlo. Brooke non riesce a perdonarsi per aver bevuto e per quanto è successo tra lei e Deacon.

Hope, sconvolta dal fatto che i suoi genitori si siano baciati, si reca dal padre per fare il punto della situazione, ma Sheila è sempre in agguato. Douglas rivela a Thomas che il Babbo Natale che ha baciato Brooke era Deacon. Liam e Hope cercano di tranquillizzare Brooke.

Beautiful: Douglas ormai senza freni…

Liam e Hope cercano di tranquillizzare Brooke dicendo che sia loro che Deacon manterranno il segreto su ciò che è successo, ma Sheila ha ascoltato tutta la conversazione che Hope ha avuto con il padre. Grace non si capacita ancora del fatto che Paris abbia rifiutato la proposta di Zende.

Douglas ribadisce a Thomas che Brooke ha baciato Deacon la notte di Capodanno. Hope rassicura Brooke che Deacon non dirà a nessuno cosa è successo. Brooke però non capisce perché sia accaduto e si chiede cosa l’abbia spinta a bere. Paris dice a Carter che pur volendo bene a Zende vuole approfondire il rapporto tra loro.

Grace, che ha visto Carter e Paris baciarsi, affronta Carter e lo mette in guardia di stare lontano da Paris. Lo stesso fa Ridge con Deacon: deve stare lontano da Brooke. Thomas informa Steffy che l’uomo che Brooke ha baciato era Deacon.

Beautiful, trame italiane: Steffy sa come smascherare Brooke

Steffy vuole sapere da Thomas tutto quello che il piccolo Douglas gli ha riferito a proposito del bacio tra Brooke e Deacon. Brooke è sconvolta e confessa a Hope di temere che, quando la verità verrà a galla, Ridge non riuscirà a perdonarla.

Zende si sfoga con Katie: è rimasto molto deluso dalla voglia di libertà di Paris, con la quale voleva fidanzarsi ufficialmente. Katie gli insinua il dubbio che ci sia un altro nella vita sentimentale della ragazza.

Zende è molto innamorato di Paris, ma vuole lasciarla libera perché ha a cuore solo la sua felicità. Grace esalta Zende, mentre considera Carter un disastro: deve lasciare in pace la figlia o chiederà aiuto a Ridge. Ma Carter ha in programma una serata indimenticabile da trascorrere con Paris e lei accetta. Brooke invece sta soffrendo e chiede a Douglas di non dire a nessuno di averla vista baciare Babbo Natale.

Douglas conferma al padre e a Steffy che il Babbo Natale che ha visto baciare Brooke era Deacon. Steffy sa come smascherare l'odiata Brooke. Steffy e Thomas incaricano Charlie di acquisire le immagini del sistema di sorveglianza di casa di Ridge e Brooke per accertare la presenza di Deacon la notte di Capodanno. Solo se otterranno delle prove certe, il padre lascerà Brooke.