Un posto al sole: Angela, sarà crisi profonda con Franco? | Anticipazioni

Momenti di crescente tensione attraverseranno più di una coppia nell’immediato futuro di Un posto al sole. Se avete letto le anticipazioni per i prossimi giorni, già sapete che Alberto (Maurizio Aiello) e Clara (Imma Pirone) sembrano dirigersi verso un drastico capolinea, ma di questo riparleremo a breve. Ci sono però altri due personaggi che stanno ormai entrando in un tunnel di cui non si intravede la fine…

Parliamo di Angela (Claudia Ruffo) e Franco (Peppe Zarbo), che da tempo avevano ritrovato un buon equilibrio ma che ora, nel giro di neanche troppe puntate, si sono ritrovati un po’ a sorpresa in un nuovo vortice di incomprensioni. Tutto è iniziato con il mancato entusiasmo dimostrato dal Boschi riguardo alle novità personali e lavorative comunicate da Angela; da lì in poi, le cose sono andate sempre peggio…

Trame Un posto al sole: Franco e Angela, tensione crescente!

A dirla tutta, per adesso la situazione sembra ancora gestibile: quel che abbiamo capito finora è che i problemi di lavoro di Franco hanno reso l’uomo piuttosto freddo nei confronti della sua compagna e della sua evoluzione professionale, con la Poggi che ovviamente ci è rimasta malissimo. Gli spoiler relativi alle prossime settimane, però, non fanno ben sperare…

Tutte le trame finora disponibili parlano infatti di una tensione sempre più palpabile e poi di una vera e propria crisi, con qualsiasi cosa che finirà per diventare causa di litigio tra i due. Non solo: pare che a un certo punto Franco si troverà a captare un dialogo in cui Angela si confiderà con Viola (Ilenia Lazzarin) e probabilmente quello che sentirà non gli piacerà affatto… Come andrà a finire?