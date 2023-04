Un posto al sole: una sorpresa per Marina, un’urgenza per Ferri | Trama 13 aprile 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 13 aprile 2023

Giovedì 13 aprile 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un rilancio complicato, una nuova urgenza, una sorpresa e un desiderio destinato a infrangersi…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Spinti dal loro rinnovato entusiasmo, Silvia (Luisa Amatucci), Diego (Francesco Vitiello) e Nunzio (Vladimir Randazzo) cercano immediatamente di rilanciare l'immagine del Caffè Vulcano, senza sapere però che c'è ancora chi cerca di sabotarli… Un'urgenza fa sì che Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) debba nuovamente precipitarsi in aiuto di Lara (Chiara Conti); intanto Marina (Nina Soldano) riceve una bella sorpresa in grado di migliorarle la giornata. Rosa (Daniela Ioia), che ha trascorso una bella serata con Damiano (Luigi Renda), spera in un riavvicinamento con il suo ex, che però potrebbe non avere i suoi stessi piani…