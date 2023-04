Un posto al sole: Alberto o Nunzio-Diego? Silvia deve decidere | Trama 7 aprile 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 7 aprile 2023

Venerdì 7 aprile 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una donna in bilico, un “segreto” da non far scoprire e una situazione lavorativa difficile.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Franco (Peppe Zarbo) si rende conto sempre più che rischia di perdere il lavoro, mentre Angela (Claudia Ruffo) sembra ormai decisa a rinunciare all'importante progetto che la porterebbe lontano da Napoli per qualche mese (ma a frenarla non è esclusivamente la preoccupazione per Franco). Proprio quando è in procinto di entrare in società con Alberto (Maurizio Aiello), Silvia (Luisa Amatucci) deve decidere se fidarsi o meno di Nunzio (Vladimir Randazzo) e Diego (Francesco Vitiello) che le propongono di diventare suoi soci. Mentre Renato (Marzio Honorato) vigila affinché Giulia (Marina Tagliaferri) non scopra niente, Rosa (Daniela Ioia) dà una bella sistemata alla sua casa….