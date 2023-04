Un posto al sole, anticipazioni dal 2 al 5 maggio 2023

A Un posto al sole va in scena una “settimana corta”: come ogni anno, il primo maggio spazio al Concertone. La puntata persa verrà però recuperata venerdì 5 maggio, giorno in cui assisteremo a un doppio episodio. Vediamo quindi cosa accadrà a Upas dal 2 al 5 maggio 2023:

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da martedì 2 a venerdì 5 maggio 2023

Ferri è sempre più preoccupato per la salute di Tommaso, Marina si mostra sempre più insofferente alle manovre manipolatorie di Lara. Ornella scopre che Giulia era al corrente che Luca De Santis sarebbe diventato primario al suo posto e ci resta male che l’amica non le abbia detto niente. Incastrato da Mariella nella crociera, Guido minaccia Massaro di voler dire tutta la verità sulle sue scappatelle.

Il peggioramento delle condizioni di salute di Tommaso e la difficoltà dei medici di arrivare a una diagnosi spingeranno Roberto a prendere una decisione che potrebbe mettere a rischio il piano di Lara. Mentre Guido accetta di andare in crociera con Mariella nonostante Massaro “scheggia impazzita”, Ornella si accinge a cedere il suo posto di primario a Luca De Santis, ma fare questo passo indietro sembra costarle più di quanto immaginasse.

Come reagirà Alberto alla decisione di Clara di porre definitivamente fine alla loro storia? Roberto e Lara partono per fare ulteriori indagini sullo stato di salute di Tommaso, Marina resta sola a Napoli. In cerca di compagnia, Otello diventerà una presenza fissa e un po’ troppo ingombrante al caffè Vulcano.

Continuano le tensioni tra Franco ed Angela. E mentre tutto diventa motivo di discussione, la frattura tra i due sembra farsi sempre più insanabile. Marina è sempre più preoccupata per il suo matrimonio, Lara cerca di insinuarsi sempre di più nella vita di Roberto. Clara sembra decisa a riprendere in mano la sua vita ed ad allontanarsi da Alberto. L’uomo, però, non sembra prenderla affatto bene…

Dopo il discorso accorato di Lara, Roberto torna anticipatamente a Napoli e Marina si appresta ad ascoltare la conversazione registrata tra i due. Dopo quello che Franco ha sentito, origliando le confidenze di Angela a Viola, la tensione tra lui e la moglie non accenna a diminuire. Clara si trasferisce da Rosa ed è determinata a lasciare Alberto, lui si presenta al Vulcano minacciando di denunciare l'autore del video.