Un posto al sole: tra Giulia e Ornella sta per nascere un problema, ecco quale

Poco tempo fa abbiamo rivisto a Un posto al sole il personaggio del dottor Luca De Santis, interpretato da Luigi Di Fiore e assente da tantissimi anni dalla soap. Lì per lì si è trattato di una “toccata e fuga”, ma già sapevamo che il medico sarebbe poi tornato in quel di Napoli perché in lizza per il posto di primario dell’ospedale. E così sarà.

Infatti, tra pochissimi giorni si riparlerà di Luca e soprattutto si parlerà del momento in cui Ornella (Marina Giulia Cavalli) lascerà il suo lavoro da primario che ha ricoperto per tanti anni. Le anticipazioni ci avvisano che il passaggio di consegne con De Santis sarà per la dottoressa Bruni più difficile del previsto, nonostante sia stata proprio lei a voler rinunciare al suo ruolo di primo piano. Detto questo, a sorpresa nascerà un altro problema, stavolta di natura interpersonale…

Anticipazioni Un posto al sole: Ornella delusa da Giulia

In pratica, Ornella si renderà conto che Giulia (Marina Tagliaferri) sapeva già che Luca sarebbe subentrato a lei come primario e ci resterà male per il fatto che la Poggi senior non le abbia detto nulla a riguardo. Questa piccola “delusione” aprirà così la strada ad un inedito “nervosismo” tra Giulia e Ornella, due personaggi che all’interno di Upas hanno sempre avuto un rapporto di amicizia e stima reciproca.

Il perdurare di questa situazione non passerà comunque inosservato agli occhi di Raffaele (Patrizio Rispo), che a un certo punto deciderà di fare qualcosa per sciogliere la tensione della moglie. Ci riuscirà?