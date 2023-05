Beautiful, Thomas a Sheila: “Come hai fatto a far bere Brooke?” | Trama 16 maggio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 16 maggio 2023

Mentre Ridge (Thorsten Kaye) si interessa dello stato di Brooke (Katherine Kelly Lang), Sheila (Kimberlin Brown) continua ad insistere con Thomas (Matthew Atkinson) che lui e Taylor (Krista Allen) non devono niente a Brooke (Katherine Kelly Lang), che non è mai stata leale nei loro confronti. Thomas si fa raccontare da Sheila come sia riuscita a far bere Brooke. Carter (Lawrence Saint-Victor) e Paris (Diamond White) fanno l’amore. Seguici su Instagram.