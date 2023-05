Beautiful, Brooke a Taylor: “Non approfitterai della situazione” | Trama 9 maggio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 9 maggio 2023

Brooke affronta Taylor nello studio della rivale. La psichiatra puntualizza il modus operandi di Brooke, che cerca l’adulazione di uomini che Ridge disprezza, finendo per rovinare sempre le cose con lo stilista. Per di più ha anche coinvolto Douglas chiedendogli di mentire. Brooke ritiene di meritare compassione vista la ricaduta e invece accusa Taylor di manipolare Ridge assieme ai figli. Brooke mette in chiaro che non le permetterà di frapporsi tra lei e il marito, approfittando della situazione. Come prevedibile, la conversazione tra Ridge e Deacon diventa occasione di scontro. Deacon accusa lo stilista di essere corso da Taylor in cerca di conforto. Seguici su Instagram.