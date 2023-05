Un posto al sole: Giulia teme di sentirsi sola | Trama 1° giugno 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 1° giugno 2023

Giovedì 1° giugno 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una serenità ritrovata, un problema di salute, un senso di solitudine, un piano che rischia sempre di più di andare in frantumi…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Giulia (Marina Tagliaferri), visto che Angela (Claudia Ruffo) e Franco (Peppe Zarbo) sono in partenza per la Sicilia, inizia a temere il senso di solitudine che ci sarà alla terrazza senza di loro. Luca De Santis (Luigi Di Fiore) deve affrontare una situazione di forte disagio emotivo che potrebbe essere il preludio a un grave problema di salute. Per ridurre drasticamente il rischio che Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) scopra il suo piano, Lara (Chiara Conti) cercherà di convincere Ida (Marta Anna Borucinska) a tornare in Polonia. In crociera con Guido (Germano Bellavia), una volta saputa la verità su Massaro (Francesco Procopio), Mariella (Antonella Prisco) riesce finalmente a godersi un po’ di felicità con il marito, ciò mentre qualcuno a Napoli rimpiange la sua compagnia… Seguici su Instagram.