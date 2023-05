Un posto al sole: Lara è felice, ma le cose stanno per cambiare | Trama 17 maggio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 17 maggio 2023

Mercoledì 17 maggio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una felicità destinata a eclissarsi e uno choc che sarà accompagnato anche da una notizia non troppo gradita.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Il piccolo Tommaso sembra inserirsi sempre meglio nella famiglia Ferri e Lara (Chiara Conti) non può che esserne felice, ma entra in scena una misteriosa donna che sa tutto riguardo all'inganno della Martinelli e potrebbe svelarlo… Giulia (Marina Tagliaferri) è ancora sotto choc per le minacce di Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna) e per giunta apprende anche che Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) hanno in mente di partire insieme per la Sicilia…