Beautiful: Steffy si sorprende nel vedere Kelly cresciuta | Trama 18 giugno 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 18 giugno 2023

Tutti apprendono del problema di memoria di Steffy. Brooke ne è subito allarmata e vorrebbe le venisse immediatamente detta la verità. Briget e Taylor, però, sono più caute: sconvolgerla ora che è troppo fragile potrebbe metterne a rischio la ripresa. L'amnesia di Steffy sembra turbare Hope. Liam, su richiesta di Steffy, porta Kelly in ospedale: la madre è sorpresa dal vedersela di fronte cresciuta rispetto a come se la ricordava. Taylor spiega che la mente di Steffy si sta proteggendo dal trauma finché non sarà abbastanza forte per affrontarlo. Brooke continua ad essere contraria ad assecondarla e un riferimento di Taylor al profondo legame tra Steffy e Liam la innervosisce. Ridge prova a liberarsi di Sheila, non tollerando più la sua presenza in ospedale…