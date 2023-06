Beautiful: Hope si sveglia e scopre che Liam con c’è! | Trama 28 giugno 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 28 giugno 2023

Liam (Scott Clifton) ha finito per addormentarsi con Kelly a casa di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Hope (Annika Noelle) è preoccupata quando, al risveglio, ha scoperto che non è rientrato. Brooke (Katherine Kelly Lang), nello scoprirlo, ne è infastidita, specie quando Thomas (Matthew Atkinson) subentra sostenendo che non c'è niente di nuovo nel comportamento di Liam: è sempre così quando si tratta di Steffy. Intanto Eric (John McCook) continua ad essere sfuggente con Quinn (Rena Sofer), che prova a riavvicinarsi al marito.