Beautiful: Taylor si ritrova in mezzo a due fuochi | Trama 7 e 8 giugno 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 7 e giovedì 8 giugno 2023

I familiari di Steffy si stringono attorno a lei, ancora in coma e in bilico tra la vita e la morte. Li Finnegan rifiuta a Sheila l’ultimo saluto al corpo di Finn: è lei l’unica madre del ragazzo. Li si augura che presto il mostro che ha sparato e abbandonato Finn e Steffy nel vicolo venga presto acciuffato e liquida Sheila: si occuperà lei di Finn, come ha sempre fatto fin da quando lo ha adottato.

Taylor si ritrova in mezzo a due fuochi quando Sheila e Li continuano a scontrarsi. La Carter rivendica i propri diritti di madre di Finn, ma la Finnegan è irremovibile. Il vicecapo Baker si presenta in ospedale: c'è un'indagine in corso per scoprire chi ha sparato ai Finnegan.