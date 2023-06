Un posto al sole: Alberto, chi lo vuole e chi non lo vuole… | Trama 22 giugno 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 22 giugno 2023

Giovedì 22 giugno 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un’assunzione che genererà discordia, un desiderio di cambiamento e una cena di congedo…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Marina (Nina Soldano) ha deciso di assumere Alberto Palladini (Maurizio Aiello) come suo legale e a questo punto il sodalizio tra lei e Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) rischia di spezzarsi definitivamente. Clara (Imma Pirone) invece vuole liberarsi dell'influenza di Alberto. Rosa (Daniela Ioia) desidererebbe un cambiamento di vita. Otello (Lucio Allocca) ha deciso di tornare a Indica in moto e così tutti gli amici di Palazzo Palladini decidono di salutarlo con una cena in suo onore.