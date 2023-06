Un posto al sole: Damiano a Eduardo, “stai lontano da mio figlio” | Trama 29 giugno 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 29 giugno 2023

Giovedì 29 giugno 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una richiesta di spiegazioni, un accorato appello e una discussione tra uomini…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

La presenza di Eduardo (Fiorenzo Madonna) nella vita di Clara (Imma Pirone), Rosa (Daniela Ioia) e Manuel (Manuel D'Angelo) non fa che aumentare, ma Damiano (Luigi Miele) affronta l'uomo alla presenza di Viola (Ilenia Lazzarin) per tenerlo lontano dalla vita del figlio. Lara (Chiara Conti) tenta come può di manipolare Ida (Marta Anna Borucinska). Marina (Nina Soldano) vuole di nuovo partire per Londra, ma Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) cerca di farle cambiare idea attraverso un accorato appello. Senza dirlo a Rossella (Giorgia Gianetiempo), Michele (Alberto Rossi) chiede lumi a Luca De Santis (Luigi Di Fiore) per la decisione di diminuire i compiti della figlia in ospedale.