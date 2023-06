Un posto al sole: i dubbi di Ornella su Viola ed Eugenio | Trama 6 giugno 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 6 giugno 2023

Martedì 6 giugno 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una situazione che a sorpresa potrebbe non essere ancora del tutto risolta, una forte delusione, una disputa “motociclistica”.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Ornella (Marina Giulia Cavalli) ha come l'impressione che che tra Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano), al di là delle apparenze, le cose continuino a non andare bene; peraltro una proposta di Filippo (Michelangelo Tommaso) a Viola sembra rendere tutto ancora più evidente, mentre Eugenio trova la solidarietà "interessata" di una sua collega. Clara (Imma Pirone) è molto delusa da Alberto (Maurizio Aiello) e sembra voler riorganizzare la sua vita senza di lui; Eduardo (Fiorenzo Madonna), che è innamorato di lei da tanto tempo, potrebbe cercare di approfittarne. Renato (Marzio Honorato) e Raffaele (Patrizio Rispo) si lanciano in una buffa disputa che trae origine dalle perplessità sulle attuali abilità da centauro di Otello (Lucio Allocca).