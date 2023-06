Un posto al sole, anticipazioni dal 26 al 30 giugno 2023

Una sempre maggiore freddezza tra Roberto e Marina caratterizzerà le puntate di fine giugno di Un posto al sole. E Lara suderà freddo per via di Ida… Vediamo cosa succederà dal 26 al 30 giugno.

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 26 a venerdì 30 giugno 2023

Ida sembra decisa a volersi riprendersi suo figlio e rischia nuovamente di mandare all’aria il piano di Lara. Per Roberto e Marina dopo un momento di ritrovata unione si profila una crisi ancora più profonda. Reduce da una “abbuffata” al Caffè Vulcano, Renato non si sente bene e a farne le spese potrebbe essere la povera Rossella. Mariella è sempre più convinta che Michele sia il misterioso fidanzato di Cerruti, Guido si decide a scoprire le carte con l’amico per far emergere finalmente la verità.

La freddezza fra Roberto e Marina non accenna a diminuire, nonostante lei faccia un passo verso di lui. Ida si fa sempre più audace nel tentativo di riavere Tommaso mettendo in allarme Lara. Il ricovero di Renato metterà in una posizione difficile Rossella con Luca, mentre Ornella cercherà di assumerne le difese. Esasperato dall’ottusità di Mariella, che continua a pensare che Sasà abbia una relazione con Michele, Guido escogiterà un modo per metterla a tacere definitivamente.

Marina spegne le residue speranze di riconciliazione di Roberto. Lara sembra pronta a tutto pur di piegare la ferma ostinazione di Ida, ormai decisa a riprendersi suo figlio. Andando a fare shopping con Eduardo, Clara inizia a intuire il rispetto e la sospetta disponibilità economica di cui gode il ragazzo. Frustrata dalla decisione di Luca di limitare la sua autonomia operativa in reparto, Rossella cerca invano il conforto di Riccardo.

Eduardo sarà sempre più presente nella vita di Clara, Rosa e Manuel. Damiano lo affronta per tenerlo lontano dal figlio, alla presenza di Viola. Lara cerca di manipolare Ida. Marina è intenzionata a lasciare definitivamente Palazzo Palladini e partire per Londra, ma Roberto le farà un accorato appello per dissuaderla. Michele, all’insaputa di Rossella, chiede spiegazioni a Luca per la decisione di demansionare i compiti della figlia in ospedale.

Decisa a manipolare Ida perché non le crei problemi con Tommaso, Lara continua a portare avanti il suo piano. Roberto, intanto, vorrebbe lasciare Palazzo Palladini. Un incontro casuale al Vulcano permetterà a Guido di capire finalmente chi si nasconde dietro a Bufalotto sensibile.