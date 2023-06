Un posto al sole anticipazioni: tutte vogliono NUNZIO!

Che Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo) fosse un tipo “attrattivo” lo sappiamo già da un po’, visto il caos che il ragazzo ha combinato mesi fa tenendo in piedi al tempo stesso il rapporto con Chiara Petrone (Alessandra Masi) e quello “da incubo” con Alice Pergolesi (Fabiola Balestriere). Ma, anche nelle prossime puntate di Un posto al sole, il figlio di Franco (Peppe Zarbo) si troverà al centro di un guazzabuglio sentimentale non da poco…

Cominciamo col dire che l’infermiera Ada (Annalisa Pennino) avrà più spazio negli episodi a venire e le anticipazioni ce lo confermano: Rossella (Giorgia Gianetiempo), che da ora in poi avrà un rapporto totalmente conflittuale con il nuovo primario Luca De Santis (Luigi Di Fiore), avrà proprio Ada come amica e spalla su cui piangere per via dei suoi problemi al lavoro. Sta di fatto, però, che la ragazza nutre un interesse amoroso molto preciso…

Eh sì, Ada è interessata a Nunzio in modo piuttosto evidente e la prossima settimana una Rossella in versione “tutto cuore” tenterà anche di favorire la conoscenza dei due giovani. Ma per lei non sarà facile…

Il problema è che anche la dottoressa Graziani ha una situazione non del tutto risolta con Nunzio: anche se sta con Riccardo (Mauro Racanati), quel bacio che abbiamo visto scambiarsi con il Cammarota l’ha abbastanza destabilizzata. E ciò sarà ancora più chiaro nelle puntate in onda a luglio!

Vi anticipiamo insomma che i sentimenti segreti di Rossella terranno banco negli episodi estivi (insieme alle sue difficoltà di lavorare con De Santis), e anche Nunzio non riuscirà a dimenticare quella che finora per lei è sempre stata un’ottima amica. Per il momento, lo chef terrà per sé quello che prova… ma poi le cose cambieranno? Ci sarà modo e tempo di riparlarne… Seguici su Instagram.