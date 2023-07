Beautiful, Brooke a Hope: “Attenta, Liam sta troppo con Steffy” | Trama 26 luglio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 26 luglio 2023

Li continua ad essere evasiva e distante di fronte alle domande di Steffy sulle ceneri di Finn e la possibilità di avere una cerimonia funebre ufficiale. Al capezzale del figlio in coma, Li si dice dispiaciuta di assistere alla sofferenza di Steffy che si crede vedova. Tuttavia, disturbata dalla presenza di Liam, Li si augura che Steffy continui ad essere degna del sacrificio che Finn ha fatto prendendosi una pallottola destinata a lei.

Dopo che Brooke ha suggerito che Kelly passi più tempo a casa loro, Hope ribadisce che non ha nulla da temere per il proprio matrimonio con Liam. Brooke, però, continua a metterla in guardia dal lasciare che il marito stia troppo accanto a Steffy. Seguici su Instagram.