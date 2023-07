Un posto al sole: Manuel in una situazione pericolosa | Trama 14 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 14 luglio 2023

Venerdì 14 luglio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un sogno che forse si può ancora realizzare, un bambino in potenziale pericolo, una proposta accettata.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Damiano (Luigi Miele) è in ansia per l'influenza che Eduardo potrebbe avere su Manuel (Manuel D'Angelo), che intanto vive una situazione potenzialmente molto pericolosa. Luca De Santis (Luigi Di Fiore) decide alla fine di accettare l'offerta di Giulia (Marina Tagliaferri) e conferma a Michele (Alberto Rossi) che presto andrà a stare alla terrazza. Grazie alla proposta fattagli da Micaela (Gina Amarante), Samuel (Samuele Cavallo) scopre che forse non è tardi per realizzare il suo sogno…