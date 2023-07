Un posto al sole: a casa di Rosa, atmosfera “pericolosa” | Trama 17 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 17 luglio 2023

Lunedì 17 luglio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un inutile primo passo, un’aria intrisa di pericolo e un uomo che reagisce male!

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

L'atmosfera a casa di Rosa (Daniela Ioia) è pericolosa dopo che Manuel ha scoperto il borsone pieno di armi dello zio Eduardo. Giulia accoglie Luca alla terrazza, ma Renato non prende bene la notizia e rivela a Raffaele il suo fastidio nel sapere la sua ex moglie e Luca vivono insieme alla terrazza. Non sapendo ciò che è successo la notte prima tra Samuel e Micaela, Guido e Mariella invitano Speranza a fare un primo passo verso il fidanzato, dopo un brutto litigio…