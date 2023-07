Un posto al sole: Antonio e Manuel in pericolo? | Trama 27 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 27 luglio 2023

Giovedì 27 luglio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un arrivo provocante, un incontro pericoloso tra bambini e un piano che forse fallirà…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Antonio (Eduardo Scafora) passa una giornata a casa di nonno Raffaele (Patrizio Rispo). Il bambino chiama Manuel (Manuel D’Angelo) per stare un po’ insieme a lui. Manuel però porta di nascosto la pistola per mostrargliela; ciò potrebbe produrre un grave pericolo. Marina (Nina Soldano) tenta di procurarsi un oggetto di Tommaso per la questione del DNA. Ida (Marta Anna Borucinska) però la riconosce e ne parla a Lara (Chiara Conti), che a quel punto diventa sospettosa. Samuel (Samuele Cavallo) cerca di evitare Micaela (Gina Amarante), che però – più provocante che mai – si presenta a casa sua… Seguici su Instagram.