Un posto al sole: Rossella ha un’amica “interessata” a Nunzio | Trama 7 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 7 luglio 2023

Venerdì 7 luglio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un’amica alquanto interessata e una distanza che non fa altro che aumentare…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) sono in ansia per Rossella (Giorgia Gianetiempo), che intanto ha trovato in Ada (Annalisa Pennino) una nuova amica con cui confrontarsi riguardo al momento difficile che sta passando in ospedale da quando Luca De Santis (Luigi Di Fiore) è diventato primario. L'infermiera però è molto interessata a Nunzio (Vladimir Randazzo) e così Rossella prova a far scattare la scintilla tra i due. La distanza tra Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano) aumenta ulteriormente e potrebbe compromettere definitivamente la loro storia d'amore…