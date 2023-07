Un posto al sole anticipazioni: Giulia e Luca più “vicini”, Renato geloso!

Sin da quando Luca De Santis (Luigi Di Fiore) si è riaffacciato in quel di Napoli, i fan storici di Un posto al sole (che ben conoscono il dottore) hanno iniziato a pensare che ci potesse essere la prospettiva di una storia con Giulia Poggi (Marina Tagliaferri). In teoria non si ha al momento alcuna conferma di ciò, ma in pratica le trame sembrano “stranamente” andare verso un veloce avvicinamento tra i due personaggi. E l’avvicinamento, a dirla tutta, riguarderà anche il luogo dove il medico dimorerà per un po’…

Cominciamo col dire che Luca al momento sta abitando con Michele Saviani (Alberto Rossi) e i due vanno tutto sommato d’accordo, ma forse c’è un po’ di imbarazzo per il fatto che in ospedale Rossella (Giorgia Gianetiempo) – la figlia di Michele – è alle dipendenze di Luca e non sono finora mancati degli attriti…

Ad evitare problemi ed equivoci, meglio cambiare casa dunque! Ma… per andare dove? Neanche a dirlo, potrebbe essere proprio Giulia a risolvere il problema di De Santis: la donna proporrà al suo “vecchio amico” di soggiornare momentaneamente alla Terrazza, in attesa del ritorno (che comunque NON sarà imminente) di Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo)

Sarà questo il “gancio” narrativo che produrrà la scintilla tra Giulia e Luca? Quel che è certo è che lui accetterà la proposta, ma a tal proposito il settimanale Telepiù anticipa che Renato Poggi (Marzio Honorato) – quando vedrà il primario irrompere a Palazzo Palladini con la sua valigia – non mancherà di manifestare una certa gelosia… Seguici su Instagram.