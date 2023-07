Un posto al sole: Rossella, abbiamo un problema! | Anticipazioni

Occhi puntati nei prossimi giorni su Rossella (Giorgia Gianetiempo), che da giorni sta incuriosendo i fan di Un posto al sole grazie a un’anticipazione che la riguarda. Vediamo di che si tratta…

Iniziamo ribadendo che anche nelle prossime settimane la figlia di Silvia (Luisa Amatucci) sarà in preda alla confusione: fidanzata da tempo con il complicato dottor Riccardo Crovi (Mauro Racanati), la ragazza si è lasciata andare a un momento di passione con Nunzio (Vladimir Randazzo). I due, nonostante non abbiano poi seriamente affrontato la questione dell'”istante romantico” intercorso tra loro, sembrano comunque legati a doppio filo…

In realtà, la “variabile impazzita” è già pronta: Ada (Annalisa Pennino), l’infermiera che lavora in ospedale con Rossella, ha un debole per Nunzio e nei prossimi episodi di Upas sembrerà riuscire a conquistare il bel cuoco. La Graziani junior verrà a sapere di tale avvicinamento e, come anticipano le trame, accuserà il colpo in preda a “un turbinio di sentimenti”.

Ma il colpo di scena più succoso deve ancora arrivare e infatti lo spoiler che sta facendo discutere è relativo a un passaggio narrativo che andrà in onda il prossimo 4 agosto: “Nonostante la volontà di mantenere le distanze da Nunzio, Rossella si presenta a casa sua, spinta da un motivo importante quanto delicato“…

Molti aficionados della soap partenopea di Rai 3 hanno pensato che Rossella potrebbe essere incinta… ma sarà davvero così o il problema della dottoressa è un altro? Sicuramente le prossime anticipazioni chiariranno la faccenda…