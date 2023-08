Beautiful, Brooke a Taylor: “Con Ridge te ne approfitti!” | Trama 2 e 3 agosto 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 2 e giovedì 3 agosto 2023

Deacon dice a Brooke che Ridge non la merita, ma la Logan è decisa ad evitare contatti con Deacon per non compromettere una riappacificazione col marito. Intanto Taylor porta il pranzo a Ridge e i due parlano della mancanza di Steffy e dei bambini. Carter ammette a Quinn di non riuscire a togliersela dalla testa.

Dopo aver sorpreso Taylor pranzare con Ridge, Brooke la accusa di approfittarsene per passare del tempo con lui. Entrambe, comunque, sono andate da lui per quello, ma se la prendono l’una con l’altra. Quinn fa presente a Carter che il loro passato non può più ripetersi, per quanto la cosa lo faccia soffrire: ormai lei è impegnata a far funzionare il rapporto con Eric che l’ha perdonata. Eric, intanto, ha un nuovo rendez-vous segreto con Donna. Seguici su Instagram.