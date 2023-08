Beautiful, Brooke rassicura Ridge: “Deacon non verrà più qui!” | Trama 6 agosto 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 6 agosto 2023

Nel tentativo di riportare Ridge a casa, Brooke lo informa che, d’ora in avanti, Deacon non frequenterà più la sua proprietà. Taylor esprime a Thomas la propria convinzione che Ridge, ormai consapevole del circolo vizioso con Brooke, non le perdonerà di aver preso le parti di Deacon. Eric non è andato fino in fondo nell’intento di rompere con Donna. L’app collegata all’anello smart dello stilista, avvisa Quinn dell’accelerato battito del marito: sebbene sia dovuto all’incontro a letto con Donna, Quinn teme possa essere un problema di salute. Seguici su Instagram.