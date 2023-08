Beautiful: Brooke vuole Deacon fuori dalla sua vita | Trama 7 agosto 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 7 agosto 2023

Deacon (Sean Kanan) esprime a Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton) il proprio risentimento verso Ridge (Thorsten Kaye), reo di non aver perdonato Brooke (Katherine Kelly Lang). L'uomo insiste che la Logan non debba essere protetta da lui. Brooke è decisa a bandire Deacon dalla propria vita, sperando di riportare così le cose alla normalità con Ridge. Quinn (Rena Sofer), per togliersi il dubbio che Eric (John McCook) non stia avendo un malore, gli telefona, non sapendo che il marito è a letto con Donna (Jennifer Gareis).