Un posto al sole: il malessere fisico di Marina | Trama 28 agosto 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 28 agosto 2023

Lunedì 28 agosto 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone la ricerca di un “supplente”, un malore e la scoperta di un cambiamento…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è ancora in vacanza insieme a Lara (Chiara Conti) e al piccolo Tommaso, intanto Marina (Nina Soldano) si sta trasferendo nella sua villa quando improvvisamente accusa un malessere fisico. Rientrato dalle vacanze in Sicilia, Renato (Marzio Honorato) intende confrontarsi con Giulia (Marina Tagliaferri) e scopre il grande cambiamento nella vita di quest'ultima. Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) presto partiranno per Barcellona, ma il portiere deve prima trovare qualcuno in grado di sostituirlo durante la sua assenza…