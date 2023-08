Un posto al sole: Giulia, ultime insicurezze su Luca De Santis | Trama 3 agosto 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 3 agosto 2023

Giovedì 3 agosto 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una partenza “triste”, una maggiore vicinanza, dei pensieri rivolti al passato, delle insicurezze da spazzare via e un momento che si può più rimandare…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Tutti pronti per partire verso Maratea, ma il piccolo Antonio (Eduardo Scafora) è ancora triste per quanto successo con Manuel; nel frattempo, Viola (Ilenia Lazzarin) sembra finalmente più vicina ad Eugenio (Paolo Romano). Eduardo (Fiorenzo Madonna) pensa all'eventualità di cambiare vita, mentre Damiano (Luigi Miele) ripensa ai tempi in cui loro due erano grandi amici. Luca De Santis (Luigi Di Fiore) riuscirà ad eliminare anche le ultime insicurezze di Giulia (Marina Tagliaferri)? Samuel (Samuele Cavallo) è sempre più confuso ma capisce che è giunto il momento di affrontare Micaela (Gina Amarante)!