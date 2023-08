Un posto al sole: Marina non si arrende contro Lara | Trama 4 agosto 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 4 agosto 2023

Venerdì 4 agosto 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un evento traumatico del passato, un affetto minacciato dalla verità, una visita delicata…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Damiano (Luigi Miele) farà capire quale fu l'evento del passato che li separò una volta per tutte. Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano) parlano con il piccolo Antonio (Eduardo Scafora) per comprendere cosa possa essere accaduto tra lui e Manuel (Manuel D'Angelo). Il battesimo di Tommaso si avvicina e Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è sempre più legato a lui, ma Marina (Nina Soldano) non si arrende e cerca ancora di smascherare Lara (Chiara Conti). Nonostante la volontà di allontanarsi da Nunzio (Vladimir Randazzo), Rossella (Giorgia Gianetiempo) giunge a casa sua guidata da un motivo importante quanto delicato…