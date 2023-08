Un posto al sole anticipazioni: Damiano, finale di stagione con scelta tormentata!

Entrato a suo tempo in scena alquanto in sordina, il personaggio di Damiano Renda (Luigi Miele) ha visto aumentare sempre di più la sua importanza e ora si avvia a essere uno dei grandi protagonisti del finale di questa stagione di Un posto al sole.

Il bel poliziotto, infatti, è prossimo a venire a sapere da Eugenio (Paolo Romano) che il figlioletto Manuel (Manuel D’Angelo) maneggiava da giorni una pistola. A quel punto un arrabbiatissimo Damiano affronterà Rosa (Daniela Ioia), intenzionato a comprendere cosa sia accaduto.

Una volta che tutto gli sarà chiaro, Damiano vorrà affrontare l’ex amico e ora nemico giurato Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna), ma così facendo si aprirà la strada verso il drammatico finale di annata di cui vi parlavamo: ci sarà una durissima resa dei conti tra Eduardo e Renda, e già da ora si ha la sensazione che quest’ultimo rischi molto…

E non è sicuramente un caso se le ultime anticipazioni di stagione parlano di Damiano che sarà messo di fronte “a una scelta difficile e tormentata“. Di cosa si tratterà? Quel che è certo è che l’11 agosto l’escalation di tensione tra l’agente e il mafioso dividerà la scena con il tentativo di Marina Giordano (Nina Soldano) di svelare la verità su Lara Martinelli (Chiara Conti). In entrambi i casi, bisognerà poi aspettare fine agosto per seguire i successivi sviluppi… Seguici su Instagram.