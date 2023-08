Un posto al sole, trama 10 agosto 2023: per Marina c’è un’occasione d’oro ma…

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 10 agosto 2023

Giovedì 10 agosto 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un sentimento ancora nascosto, una sparizione che provoca ansia, un’occasione d’oro…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Viola (Ilenia Lazzarin) è ancora attratta da Damiano (Luigi Miele) e fa fatica a nasconderlo. Rosa (Daniela Ioia) teme intanto che al suo ex possa essere accaduto qualcosa di grave. Tra Damiano e Eduardo (Fiorenzo Madonna) inizia la resa dei conti. I sopralluoghi a Palazzo Palladini per il battesimo di Tommaso potrebbero offrire a Marina (Nina Soldano) l'occasione a lungo attesa per dimostrare che Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) non è il vero padre del bambino. Ma anche Lara (Chiara Conti) ha qualcosa in mente…