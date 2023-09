Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 2 ottobre 2023

Finn (Tanner Novlan) è ormai sveglio e grida alla madre che vuole incontrare Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), ma non riesce a convincerla a lasciarlo uscire. A un certo punto Sheila va via dalla stanza e Finn tenta di convincere Mike ad aiutarlo a scappare. Hope (Annika Noelle) vuole essere sicura che Deacon (Sean Kanan) non sia in contatto con Sheila (Kimberlin Brown)….