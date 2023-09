Beautiful, Taylor a Deacon: “Non siamo dei perdenti!” | Trama 22 e 23 settembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 22 e sabato 23 settembre 2023

Taylor e Deacon si confidano i rispettivi sentimenti riguardo la riconciliazione di Ridge e Brooke. La psichiatra rifiuta il fatto che lei e Deacon debbano sentirsi dei perdenti. Ridge continua ad essere preoccupato per Taylor. Finn prova a testare la sua attuale capacità di movimento e si inventa una scusa per sviare le domande di Sheila. Quest'ultima vuole che Mike Guthrie gli procuri le medicine per Finn dalla farmacia della prigione. Qualcosa si smuove nella memoria di Brooke quando Baker da il nome della guardia carceraria testimone della fuga di Sheila: Guthrie. Deacon e Taylor sembra essersi sollevati il morale a vicenda e la donna gli chiede di chiamarla se Sheila lo contatterà.