Beautiful: Carter e Paris, è il giorno delle “nozze precipitose” | Trama 5 settembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 5 settembre 2023

Il giorno delle nozze precipitose di Carter (Lawrence Saint-Victor) e Paris (Diamond White) è arrivato. La sposa invita Zende (Delon De Metz) alla cerimonia che, per dimostrare di essere sincero nel volere la sua felicità, accetta di partecipare. Ridge (Thorsten Kaye) e Katie (Heather Tom) parlano della situazione di Carter e del fatto che stia solo fuggendo dai suoi sentimenti per Quinn (Rena Sofer). Intanto la Fuller cerca di passare del tempo con Eric (John McCook) che, però, sfuggente, ha in programma un’altra giornata al Club con Donna (Jennifer Gareis). Seguici su Instagram.