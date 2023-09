Un posto al sole: Lara chiede a Filippo di far ragionare Ferri | Trama 15 settembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 15 settembre 2023

Venerdì 15 settembre 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un appello che cade nel vuoto, un’accorata richiesta, una donna divisa tra due uomini e un tentativo dall’esito imprevisto…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

L'appello di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) per ottenere il perdono di Marina (Nina Soldano) non sembra avere l'effetto desiderato, così la Giordano è in partenza alla volta di Londra. Lara (Chiara Conti) fa tutto il possibile per riguadagnare punti e chiede a Filippo (Michelangelo Tommaso) di far ragionare il padre. Alberto (Maurizio Aiello) non ha rinunciato a frequentare Diana (Sara Zanier), che però, pur frequentandolo, è presa anche da qualcun altro. Il tentativo di Mariella (Antonella Prisco) di far riflettere Sergio (Francesco Procopio) a proposito del suo comportamento verso Bice (Lara Sansone) avrà un esito destinato a suscitare gelosia in Guido (Germano Bellavia)…