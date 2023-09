Un posto al sole: Lara, la situazione le sfugge definitivamente di mano! | Trama 19 settembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 19 settembre 2023

Martedì 19 settembre 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un mondo che crolla, una nuova sceneggiata e un astuto stratagemma…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) intendono tenere Tommy con loro, intanto Lara (Chiara Conti) deve tirarsi fuori dai guai e dà fondo a tutte le sue risorse, ma la situazione sta per sfuggirle di mano. Per quanto intendano frequentare meno Bice (Lara Sansone) e Sergio (Francesco Procopio), Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) vengono in realtà coinvolti nell'ennesima sceneggiata. Micaela (Gina Amarante) ha una buona idea grazie alla quale riuscirà a convincere Manuela a lasciare lo studio almeno per una sera.