Un posto al sole: Lara non si rassegna a uscire dalla vita di Ferri | Trama 20 settembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 20 settembre 2023

Mercoledì 20 settembre 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una vendetta, un’incapacità di rassegnarsi e una difficile decisione.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) vuole cercare Tommaso senza chiamare la polizia, ma intanto Lara (Chiara Conti) non intende rassegnarsi ad uscire dalla vita di Ferri. Giulia (Marina Tagliaferri) sta male perché Bricca sta peggio e ciò spinge Luca (Luigi Di Fiore) a prendere una non facile decisione. Bice (Lara Sansone) vuole vendetta nei confronti di Sergio (Francesco Procopio) e chiede aiuto a Mariella (Antonella Prisco), ma così finisce per sconvolgere anche la vita coniugale di quest'ultima.