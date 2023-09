Un posto al sole anticipazioni: Lara cacciata, ma Ida e Tommaso dove sono spariti?

Le prossime due settimane saranno cruciali per le narrazioni in corso a Un posto al sole. È già chiaro che l’imbroglio di Lara (Chiara Conti) non avrà vita lunga, anzi in un certo senso il piano della donna d’affari è già stato scoperto anche se lei farà ancora il possibile per salvare il salvabile. Vi anticipiamo che NON ci riuscirà, ma ora la scena si sposta su un altro personaggio…

Le anticipazioni dicono chiaramente che Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) a breve sarà impegnato a cercare il piccolo Tommaso, il che tradotto in soldoni vuol dire che Ida (Marta Anna Borucinska) sparirà col bambino. Ci vorrà un po’ prima che Tommy e la madre vengano ritrovati e gli spoiler indicano che sarà proprio Lara a ritrovare i due.

Nonostante ciò, il destino della Martinelli appare segnato: Roberto troverà prestissimo il modo per cacciarla dalla sua vita e, a quel punto, la questione da affrontare sarà Ida. Marina, infatti, avrà il sospetto che non ci si possa fidare di lei: avrà ragione?

Di certo c'è che Roberto e Marina vorrebbero tenere Tommaso con loro e farà a Ida una proposta ben precisa, esercitando molta pressione su di lei. La donna accetterà?