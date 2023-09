Un posto al sole anticipazioni: Lara può far scoppiare una “bomba”! Sarà vendetta?

Se avevate pensato che la scoperta della verità su Tommaso avrebbe chiuso la storia di Lara Martinelli, avete sbagliato di grosso! La terribile dark lady di Un posto al sole sta per dare in escandescenze e questo porterà a un potenziale epilogo tragico! Ma… sarà davvero l’epilogo?

Cominciamo col dire che, come sicuramente vi siete accorti, sul web circola da giorni una foto che evidenzia come le attrici Chiara Conti (Lara) e Marta Anna Borucinska (Ida) siano in realtà ancora sul set; considerata la distanza di alcuni mesi tra il girato e la messa in onda, pare di capire che – a sorpresa – questa controversa trama non sia ancora arrivata alla fine.

A dirla tutta, il fatto che la storyline non sia terminata si evince anche dalle prossime anticipazioni: Lara, ormai cacciata da Roberto e Marina, sta per rientrare nella vicenda e tenterà di fomentare Ida in modo che quest’ultima non si fidi di Ferri e della Giordano. Il risultato sarà che la stessa Ida presto proverà a fuggire con Tommy, anche se Marina riuscirà a evitare che questo succeda.

Seguirà a quel punto una nuova proposta rivolta alla madre naturale del bimbo, ma a quel punto le cose si potrebbero mettere male per un altro motivo!

Lara, infatti, perderà il controllo e metterà in pericolo la vita di Marina, che se la caverà perché sarà salvata da Ida. Sarà quello il momento in cui capiremo finalmente che fine farà la Martinelli: sarà arrestata oppure no? Comunque vada a finire, occhio perché ci sarà uno strascico pericoloso: la donna minaccerà di rivelare a tutti la verità su Tommaso e questo rappresenterà una "mina vagante" su cui Roberto e la Giordano dovranno fare attente riflessioni…