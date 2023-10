Un posto al sole: Damiano e Viola non riescono più a nascondersi | Trama 31 ottobre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 31 ottobre 2023

Soprattutto dopo quanto accaduto al battesimo, Marina (Nina Soldano) fatica sempre più ad accettare le frequenti provocazioni di Lara Martinelli (Chiara Conti). Nel frattempo il medico che ha avuto in osservazione Tommaso (quando quest’ultimo stava male) tenta di mettersi in contatto con Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Damiano (Luigi Miele) e Viola (Ilenia Lazzarin) non riescono più a nascondere i sentimenti che provano l’uno per l’altra, mentre in Rosa (Daniela Ioia) aumenta la gelosia. I turisti australiani ospiti della Terrazza ricevono i preziosi consigli di Raffaele Giordano (Patrizio Rispo). Seguici su Instagram.